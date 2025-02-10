【サン・セバスティアン（スペイン）９日＝豊福晋】日本代表ＦＷ久保建英が所属するスペインリーグのＲソシエダードはホームでエスパニョールと対戦し、２―１で勝利した。ベンチスタートの久保は後半３１分よりピッチに立ち好機を演出した。リーグ、スペイン国王杯、欧州リーグと週２試合の過密日程が続くＲソシエダードは久保やＦＷオヤルサバルら主力を温存。４日後の欧州リーグを見据えエスパニョールに挑んだ。開始早々に