俳優の大森南朋（52）が10日、自身のインスタグラムを更新。ギタリストの原田喧太（54）との2ショットを披露した。「原田喧太くん」と書き出すと、飲食店で原田が自身と肩を組み、ポーズを決めるショットをアップ。喧太は俳優・原田芳雄の長男で「いわば憧れの人の息子さんだけど喧太くんがもはや憧れだ」などと記した。大森の投稿に、フォロワーからは「素敵！」「いつも楽しそう人生楽しそう」「ヨッご機嫌だね