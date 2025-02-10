キケ・ヘルナンデスがドジャースと再契約したと報道があり、ファンも大盛り上がり(C)Getty ImagesFAとなって去就が注目されていたエンリケ・ヘルナンデスがドジャースと再契約したと、現地時間2月9日（日本時間10日）に米スポーツメディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者が報じている。【動画】キケ・ヘルナンデスがドジャースと再契約本人による“意味深”メッセージ実際の投稿ヘルナンデス自身もTikTok動画