９日午前９時半頃、北海道留寿都村の「ルスツリゾート」内のスキー場で、スキーをしていた女性がコース脇の立ち木に衝突し、病院に搬送されたが死亡が確認された。倶知安署の発表では、亡くなったのは韓国籍の女性（６５）。夫と旅行で日本を訪れており、上級者用コースを滑り、スピードを制御できずに衝突したとみられる。