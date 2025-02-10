８日、インド人民党（ＢＪＰ）本部でデリー首都圏議会選挙の勝利を祝うモディ首相（左）/Sajjad Hussain/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）インドのデリー首都圏議会選挙が８日に行われ、モディ首相が率いる国政与党のインド人民党（ＢＪＰ）が過半数を抑えて勝利した。ＢＪＰが首都圏議会で与党となるのは２７年ぶり。モディ氏に批判的な有力指導者のひとりを破ったことは、インドで昨年行われた総選挙で過半数割れとなったことでＢＪＰ