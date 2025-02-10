10日午前4時ごろ、福島市土湯温泉町で雪崩が起き、県道をふさいだ。福島県によると、雪崩に巻き込まれた人はいない。野地温泉の旅館とホテルの宿泊客と従業員計約160人が孤立しているが、電気やガス、水道は維持されている。県は除雪を行うとともに雪崩の規模を調べている。現場は福島市南西の山間部。