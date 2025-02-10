Douglas Gillison[£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»ÊÝ¸î¶É¡Ê£Ã£Æ£Ð£Â¡Ë¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Ü¡¼¥È¶ÉÄ¹Âå¹Ô¤Ï¡¢Á´³èÆ°¤ÎÄä»ß¤äÍ½»»Åà·ë¤ò»Ø¼¨¡¢ËÜÉô¤â°ì»þÊÄº¿¤·¤¿¡££Ã£Æ£Ð£Â¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ÌµÎÏ²½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥È»á¤Ï£¶Æü¡¢¹ÔÀ¯´ÉÍýÍ½»»¶É¡Ê£Ï£Í£Â¡Ë¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£·Æü¡¢£Ã£Æ£Ð£Â¶ÉÄ¹Âå¹Ô¤Î·óÌ³¤òÌ¿¤¸¤¿¡££¸ÆüÉÕ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥È»á¤Ï¼¡´ü²ñ·×»ÍÈ¾´ü¤ÎÍ½»»¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Æþ¼ê¤·¤¿£¹ÆüÉÕ¤ÎÆâÉô¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë