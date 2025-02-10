｛ 2025年2月10日〜16日の運勢 ｝大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢あきらめずにもうひと押し！16日は粘り勝ちの暗示“一気に大逆転”となるような仕かけや調整ができそうです。「どうにもならない……」と思っ