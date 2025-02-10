１０日の東京株式市場はやや売り先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５０円安の３万８７３６円と続落。 前週末７日は、トランプ米政権が打ち出す関税政策への警戒感から欧州株市場が全面安商状となり、最高値圏を走っていたドイツの主要株価指数ＤＡＸも４日ぶりに反落した。米国株市場では更にリスクオフの流れが強まり、ナスダック総合株価指数の下落率の大きさが目立っている。注目された１月の米