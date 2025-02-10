ドル円理論価格1ドル＝152.63円（前日比+0.61円） 割高ゾーン：153.48より上 現値：151.83 割安ゾーン：151.77より下 過去5営業日の理論価格 2025/02/07152.02 2025/02/06151.58 2025/02/05153.15 2025/02/04154.18 2025/02/03154.44 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています