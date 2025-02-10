東亜建設工業がカイ気配スタートで３連騰、昨年３月初旬につけた昨年来高値１３２２円５０銭（分割修正後株価）の更新が有力視される。新高値圏突入となれば約１１カ月ぶりとなる。同社は海洋土木の大手だが、足もとの業績は大型案件や好採算案件の寄与で会社側の想定を上回って好調に推移している。前週末７日取引終了後に２５年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１４６億円から１９２億円（前期比１１％