ジオマテックに物色人気集中、カイ気配スタートで急速に切り返す展開をみせている。ディスプレーの表面に成膜加工を行う専業メーカーで、自動車業界や半導体業界向けで堅調な需要を獲得しており、高利益率商品の貢献により足もとの利益の伸びが顕著となっている。前週末７日取引終了後に、２５年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１億７０００万円から３億円（前期は６億５５００万円の