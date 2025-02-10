テックファームホールディングスは寄り付き大口の買い注文に商いが成立せず、気配値で株価水準を切り上げる展開。先端技術を駆使したアプリの受託開発を主力とし、人工知能（ＡＩ）分野などでも強みを発揮している。前週末７日取引終了後に２５年６月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の４億円から５億５０００万円（前期比２．３倍）に増額した。複数の新規大型案件を受注したことで売上高が増加し、投資