ＩＭＶがマドを開けて急伸し、上場来高値を更新した。同社は前週末７日の取引終了後、２５年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比３０．５％増の３６億３１００万円、経常利益は同２．７倍の５億８００万円となった。大幅な増収増益で着地したことを評価した買いが集まった。米国の電気自動車（ＥＶ）向けの大型案件や、国内における航空宇宙産業向けの設備投資需要などを追い風に、