ヨネックスが大幅高で、昨年来高値を更新した。同社は７日取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（２４年４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３８．８％増の１１３億９１００万円となり、通期計画の１３１億円に対する進捗率は８７．０％となった。 売上高は同１９．５％増の１０１７億５８００万円で着地。バドミントン用品の販売が好調だったほか、利益面では売上総利益率の改善が寄与した。なお