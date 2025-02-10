日本ＣＭＫは出直り基調を鮮明としている。前週末７日取引終了後、２５年３月期連結業績予想について純利益を３５億円から４６億円（前期比１９．３％増）へ上方修正すると発表。あわせて配当予想を１５円から２０円（前期１９円）に増額しており、これを好感した買いが入っている。 売上高も９２０億円から９５０億円（同４．９％増）へ引き上げた。注力分野の走行安全系向けの販売が順調に推移したことや為替影響などが寄