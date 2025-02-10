ディー・エヌ・エーが急騰し、２０１６年以来の高値圏に浮上した。前週末７日の取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１２．１％増の１１６７億２７００万円、最終損益は１５７億５５００万円の黒字（前年同期は３１２億３３００万円の赤字）となった。最終損益の黒字転換を好感した買いが集まった。ゲーム事業は昨年１０月３０日に新規リリ&#
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