[2.9 ちばぎんカップ 千葉 0-3 柏 フクアリ]シーズン開幕直前のちばぎんカップで、柏レイソルは新加入の7選手をスタメンに起用。3バックの左に入ったのが、DF杉岡大暉(←湘南)だった。中央にDF古賀太陽、右に同じく新加入のDF原田亘(←鳥栖)が並ぶ3バックと守護神のGK小島亨介(←新潟)は、守ってはジェフユナイテッド千葉を零封。ボランチも絡む巧みなビルドアップは、昨年までの柏では見られなかった大きな変化だった。「自分た