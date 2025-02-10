¡ÚËÒ¸µ°ì¤Î¸É¿Í¾ÇÅÀ¡ÛNHKÌë¥É¥é¡Ö¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¢¸å10¡¦45¡¢Á´32ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¡Ê33¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Çò°æ°ª¤ÎÎÞ¤Î¾ìÌÌ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤Ë¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Çò°æ¤é¤Î¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ç¿´¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤¿³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦½ç»Ò¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤«¤é¡¢Éü¿¦¤Ø¤Î»×¤¤¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÀÇò°æ¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îº´ÅÏ