「カーリング・日本選手権」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）終了後に行われた表彰式では、ほっこりするワンシーンがあった。ロコ・ソラーレの藤沢五月と吉田知那美が仲良く自撮り。藤沢はさわやかな笑みを浮かべている。８日の準決勝では北海道銀行に５−１１で敗れ、決勝進出を逃したロコ・ソラーレ。２年ぶりの優勝と世界選手権（３月、韓国）代表内定を逃し、スキップの藤沢五月は「今日の負けは私の責任」と自らを責めていた