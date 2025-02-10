ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が１０日に放送され、元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーとお笑い芸人のみなみかわが出演。他局番組の裏話を暴露した。フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）でＭＣを務めている神田アナは２０２４年７月以来の登場。共にゲストとして出演したみなみかわは「僕、２年くらい前にぽかぽかによく出させてもらっててハマったんですけど、生放送のお客さんに