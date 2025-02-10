【あの人は今こうしている】【写真】朝ドラ「ちゅらさん」で祥子ちゃん役 山口あゆみさんはドラマの設定と同じミュージシャンと結婚、二児の母として毎日充実上脇結友さん（俳優／35歳）◇◇◇“ほのぼの家族ドラマ”と聞いて、30年ほど前にTBS系で放送された「花王愛の劇場ぽっかぽか」を一番にあげる人は少なくないだろう。七瀬なつみと羽場裕一が夫婦を演じ、その一人娘を演じていたのが上脇結友さんだ。両