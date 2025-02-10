東京港に停泊するコンテナ船＝2020年財務省が10日発表した2024年の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は29兆2615億円だった。前年比29.5％増。比較可能な1985年以降で過去最大となった。海外投資の配当や利子などが増加した。輸出から輸入を差し引いた貿易収支の赤字額は40.0％減の3兆8990億円。輸出は4.5％増の104兆8698億円。輸入は1.8％増の108兆7688億円となった。同