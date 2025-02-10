アイドルグループ・AKB48が9日、2月6日よりスタートした「AKB48 20th Year 『なんてったってAKB48』歌謡祭 in 品川ステラボール」の千秋楽を迎えた。AKB48通算10枚目のアルバムにしてグループ史上初のカバーアルバム『なんてったって AKB48』の発売を記念し4日間にわたり計6公演を行った歌謡祭では、初日にピンク・レディーの未唯mie、3日目の夜公演に元おニャン子クラブの渡辺美奈代がサプライズゲストとして登場。千秋楽公演で
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