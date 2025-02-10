10日午前9時24分ごろ、京都府、大阪府で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大阪府北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、京都府の京都西京区、大阪府の島本町と能勢町です。【各地の震度詳細】■震度1□京都府京都西京区□大阪府島本町能勢町