10日午前4時ごろ、福島市土湯温泉町を走る県道「本宮土湯温泉線」で雪崩が発生し、通行止めになった。福島県によると、ホテル2軒の宿泊客と従業員の100人以上が孤立しているという。県などが除雪と倒木の除去を進めている。【地図】雪崩が起きた現場福島県内は先週からの寒波で、会津地方を中心に大雪に見舞われていた。県によると、ホテルの従業員が出勤時、県道になだれこんだ雪に阻まれ通行できずに通報。県が雪崩の発生