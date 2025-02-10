甲南医療センター（神戸市東灘区・旧甲南病院）の医師、高島晨伍（しんご）さん（当時26歳）が長時間労働を苦に2022年に自殺した問題で、西宮労働基準監督署が労働基準法違反容疑で書類送検した運営法人「甲南会」と同センターの院長ら2人について、神戸地検は2月4日、不起訴処分とした。神戸地検は処分理由を明らかにしていない。神戸地検亡くなった高島晨伍さん高島さんは大学卒業後、2020年4月から研修医として同センター