「えっ、キャベツ1玉498円!?」最近の野菜価格高騰に、目を疑う毎日。「少しずつ大切に使おう」と冷蔵庫に眠らせたはずが、気付けば萎れた野菜を手にため息をつくことも。高値で買った野菜を無駄にしたくない――。そんな切実な願いを叶えてくれるかもしれない救世主が、実は100均にありました。今回は、ダイソーの「鮮度保持ストックバッグ」の実力を徹底検証。本当に野菜は長持ちするのか、実験してみました！◆鮮度保持バッ