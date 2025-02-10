国際収支（12月）08:50 結果10773.0億円 予想13742.0億円前回33525.0億円（経常収支) 結果27316.0億円 予想27210.0億円前回30334.0億円（経常収支・季調済) 結果623.0億円 予想2277.0億円前回979.0億円（貿易収支)