Photo: 小暮ひさのり オープンイヤー型、気になる人はチェック必須です。2月7日に開催されたHUAWEI JAPAN 2025年Q1新製品発表会では、イヤホンからスマートウォッチ、アイウェアまでさまざまなウェアラブルギアが発表されました。なかでもこれ良いぞ！とダントツでお気に入りになったのが、こちらのイヤホン。日本市場が初発表となる「HUAWEI FreeArc」、最近流行りのイヤーフック型オープン