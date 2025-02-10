モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優（26）が2月7日、Instagramを更新。へそピアスがのぞくビキニショットを披露し、「スタイルめっちゃ良い〜」「腹筋すごくキレイ！」など、絶賛の声が寄せられている。【映像】へそピアスが見えるビキニ姿（複数カット）これまでにもInstagramで、タイのサムイ島やハワイなど、旅先でのビキニショットを度々披露しているみちょぱ。色気際立つセクシーな姿に、ファンからは、「なんて