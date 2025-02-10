オリジナル曲は『だってプリンセスなんだもん』「超絶かわいい、れいちぇる！超絶かわいい、なーちゃん!!」この日のために作られたオリジナル曲『だってプリンセスなんだもん』で客席の約500人のファンのボルテージは最高潮に達した。ステージで歓声を浴びるのは人気アイドル……ではなく、プロゴルファーの臼井麗香（26）と菅沼菜々（24）。２月１日に都内でアイドルユニット『Ｃｈｅｌｌ７(ちぇるなな)』として初ライブを開催し