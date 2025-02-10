財務省がさきほど発表した去年1年間の国際収支によりますと、海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す経常収支は29兆2615億円の黒字でした。比較可能な1985年以降、過去最大です。また、同時に発表した去年12月の経常収支は1兆773億円の黒字でした。