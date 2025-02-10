たいまつ食品（新潟県五泉市）は、デザート商品の製造・販売を終了する。同社ではカップゼリーや杏仁豆腐などのデザート商品を1977年から製造・販売。多くのファンに愛されてきた。ただ昨今の原材料・製造・物流費などのコスト高騰や人手不足などを背景に、今後の安定した商品供給は困難と判断。3月末日で製造・販売を終了することを決めた。今後は主力とする包装餅をはじめ国産米100％のコメ加工品に資源を集中し、安定供給に注力