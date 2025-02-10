Zya Enzymes社（英国）は、体内で最大30％の砂糖を食物繊維に変換する天然由来の酵素「Convero」を開発。「Startup showcase Winter／Spring2025」（主催：Plug and play Japan、シティーホール＆ギャラリー五反田）で紹介された。2027年までの商品化を目指す。精密発酵で生成される同酵素は、食後に砂糖を食物繊維へ変換するため、飲食時の「甘み」は従来通り維持できるのが大きな特徴。健康志向が進む中、食品では製造過程で砂糖