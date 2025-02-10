キケ・ヘルナンデスがドジャース復帰の報道があった(C)Getty ImagesドジャースからFAとなっていたエンリケ・ヘルナンデスが再契約で大筋合意したことを現地時間2月9日（日本時間10日）、米スポーツメディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者が報じた。自身のXでヘルナンデスのTikTok動画を添えて投稿し、「キケ・ヘルナンデスが復帰する」と伝えている。【動画】キケ・ヘルナンデスがドジャースと再契約本人による“