7日の日経平均株価は4営業日ぶりに反落し、終値は3万8787円でした。マネックス証券チーフストラテジスト広木隆氏「今週は、改めてアメリカの金融政策の行方に市場の目が注がれると思います。FRBのパウエル議長は今週も、上院・下院で議会証言があります。そこでどんな話がパウエル議長から出てくるか」日本株に悪影響が出るのは、パウエル議長が「利下げの停止」に言及しなかった場合です。広木氏「今ちょうど綱引きの格好に