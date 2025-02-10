トランプ米大統領は9日、米国が輸入する全ての鉄鋼・アルミニウムに25%の関税をかける考えを明らかにした。発動時期は明示しなかった。10日に正式発表するという。9日、米大統領専用機上で記者団に話すトランプ大統領=ロイター米大統領専用機で移動中、記者団に語った。トランプ氏は第1次政権でも鉄鋼・アルミに高関税をかけ、現在は一部の国を除いて、鉄鋼に25%、アルミには10%の関税が課されている。日本からの鉄鋼製品に