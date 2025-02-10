東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値156.38高値158.01安値155.87 159.78ハイブレイク 158.89抵抗2 157.64抵抗1 156.75ピボット 155.50支持1 154.61支持2 153.36ローブレイク ポンド円 終値187.77高値189.58安値187.06 191.73ハイブレイク 190.66抵抗2 189.21抵抗1 188.14ピボット 186.69支持1 185.62支持2 184.17ローブレイク