東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.22高値8.27安値8.18 8.36ハイブレイク 8.31抵抗2 8.27抵抗1 8.22ピボット 8.18支持1 8.13支持2 8.09ローブレイク シンガポールドル円 終値111.79高値112.74安値111.41 113.88ハイブレイク 113.31抵抗2 112.55抵抗1 111.98ピボット 111.22支持1 110.65支持2 109.89ローブレイク 香港ドル