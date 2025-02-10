通貨別短期トレンド一覧 1.円＜↑↑↑＞ 2.カナダドル＜↑＞ 3.スイスフラン＜↑＞ 4.NZドル＜↑＞ 5.豪ドル＜↓＞ 6.ポンド＜↓＞ 7.ドル＜↓＞ 8.ユーロ＜↓＞ 2月10日8時14分時点