・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８７００．５３（－２６．７５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２１７８７．００（－１１５．４２） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９７３．０３（－３４．５９） ・ロシア・ＲＴＳ ９６０．６９（－４．７９） 出所：MINKABU PRESS