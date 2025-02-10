・ＮＹダウ４４３０３．４０（－４４４．２３） 高値４４８５７．１１ 安値４４２７９．７８ ・Ｓ＆Ｐ５００６０２５．９９（－５７．５８） ・ナスダック総合指数１９５２３．４０２（－２６８．５８９） 出所：MINKABU PRESS