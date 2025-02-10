ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÈÃæÅçÍµæÆ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡ËÂè3ÏÃ¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¡£»à¤ó¤ÀÎëÌÚ¡ÊÃæÅç¡Ë¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÀÄÌÚ¡ÊÃæÅç°ì¿ÍÆóÌò¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡ÙÂè3ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈËÜºî¤Ï¡¢²Ê³Ø·Ù»¡¸¦µæ½ê¤ÎË¡°åÂè¶å¸¦µæ¼¼¡¢ÄÌ¾Î¡ÈÂè¶å¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»à¼Ô¤ÎÀ¸Á°µ­²±¤ò±ÇÁü¤ÇºÆ¸½¤Ç¤­¤ëÆÃ¼ì¤ÊMRIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢²ò·èÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê