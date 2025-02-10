アピ（岐阜県岐阜市、野々垣孝彦社長）は、新たなプラントベース食品原料として えんどう豆をまるごと使用した植物性ミルク用原料「PEA糖化液」を開発した。FOODEX JAPAN2025（3月11〜14日、東京ビッグサイト）にもブース出展し提案する予定だ。同社は110年以上の歴史を持つ健康食品、医薬品の受託大手。沈香葉エキス末等の機能性表示食品対応の原料開発などを手掛け、従来から進めている蜂蜜、ローヤルゼリー、プロポリスなど蜂産