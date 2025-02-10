ホテルグランヴィア大阪は、「GRANVIA・VISCHIO大阪 Fan Fes. 肉祭り×いちご祭り」を3月31日まで開催する。ホテルグランヴィア大阪42周年とホテルヴィスキオ大阪7周年を記念したもの。鉄板焼「季流」では、赤身や脂身などランクによって異なる和牛ロースの食べ比べができるコースを用意している。料金はランチが15,000円、ディナーが25,000円、フィレは2,000円が追加となる。日本料理「大阪 浮橋」では、「獺祭 純米大吟醸 磨き三