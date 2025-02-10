トランプ米大統領は9日、日本製鉄による米鉄鋼大手USスチールの株式の取得は「過半数とはならない」との見解を示した。トランプ氏の発言通りならば、USスチールの全株式を取得し、完全子会社とする日鉄の計画は大幅な変更を迫られることになる。大統領専用機での移動中に記者団の取材に応じた。トランプ氏は日鉄がUSスチールに対して「大規模な投資」を行う可能性に言及した。ただ、経営権を握るのに必要な50%以上の出資は認め