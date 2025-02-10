トランプ米大統領は9日、日本製鉄による米鉄鋼大手USスチールの株式の取得は「過半数とはならない」との見解を示した。トランプ氏の発言通りならば、USスチールの全株式を取得し、完全子会社とする日鉄の計画は大幅な変更を迫られることになる。大統領専用機での移動中に記者団の取材に応じた。トランプ氏は日鉄がUSスチールに対して「大規模な投資」を行う可能性に言及した。ただ、経営権を握るのに必要な50%以上の出資は認め
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 母に反抗か 佳子さま欠席が波紋
- 2. 森脇健児 SMAPの冷淡さに嘆き
- 3. 「お前ら辞めろ」日枝氏逆ギレか
- 4. 渡邊渚 積極発信にSNSで賛否の声
- 5. 全裸で…キムタクが浴場でピンチ
- 6. 石破首相 会談での座り方にX絶句
- 7. 脳の老化防止に最適な食べもの
- 8. 日曜劇場 大物声優の登場に驚き
- 9. 浅田舞に騒然「セクシーすぎて」
- 10. 濱口パワハラ報道 有吉がニヤリ
- 1. 母に反抗か 佳子さま欠席が波紋
- 2. 石破首相 会談での座り方にX絶句
- 3. 脳の老化防止に最適な食べもの
- 4. 名指しで中傷 地方国立大が激怒
- 5. 「総長室突入」京大生ら6人逮捕
- 6. 消防士「数えきれないほど痴漢」
- 7. 長野通り魔 近隣が見た借金地獄
- 8. 法的措置 きゃり―事務所が声明
- 9. トランプ氏 他国にUSS買わせない
- 10. 雪に埋もれ倒れた状態 女性死亡
- 1. 痛風発症 40代男性の危険な好物
- 2. 「幻想」堀江貴文氏が野菜に私見
- 3. 女性バスガイド涙 ヤバい客実態
- 4. 陥没事故を爆笑 YouTuberが謝罪
- 5. 藤井竜王の詰み筋「恐ろしい」
- 6. 石破首相の無表情会談「胴元感」
- 7. 反省しろ! 雪まつりの運営に批判
- 8. トランプ氏 安倍元首相に5度言及
- 9. こじるり夫創業の会社 注意喚起
- 10. 奈良の鹿に唐辛子? 韓男性が釈明
- 1. 人気女優の死で「日本叩き」勃発
- 2. 米 紙製ストロー導入を中止へ
- 3. BLACKPINKリサ 下着のみの大胆姿
- 4. 映画ロケ地の小樽 観光公害深刻
- 5. 「カナダ吸収…本気だ」音声流出
- 6. 死亡の邦人 日本大使館にDV訴え
- 7. ハンガリー邦人殺害 数百人デモ
- 8. 小惑星 衝突の可能性2.2%に上昇
- 9. グラミーで「公然わいせつ」炎上
- 10. カリブ海でM7.6の大きな地震
- 1. マイナと免許一体化 落とし穴も?
- 2. 毎日…タクシー運転手の過酷現実
- 3. ポイ活疲弊 高級クレカ選ぶ若者
- 4. 「iPhone SE4」発売は間近か
- 5. 承認欲求こじらせ社員 扱い方は
- 6. 上智大ボロボロ 独自入試が仇に
- 7. 横浜からも人口流入 川崎に何が
- 8. キャベツ2.7倍 農家など大打撃
- 9. USスチール買収 石破首相が呼応
- 10. 首都高渋滞半減宣言 どうやって?
- 1. 無印の新作 5000円トースター
- 2. スーパーカブ「かけこみ」ヒット
- 3. パタゴニアの機能的フリースが、薄手アウターを“防寒着”に変えてくれた
- 4. GPS搭載 多機能スマート財布登場
- 5. Amazonで「DOD」が最大45%OFF
- 6. ワイヤレス接続可能で4K解像度、バッテリーも搭載した15.6インチIPS液晶タッチディスプレイ「Astro4K』
- 7. ファスナーを開くだけでバックパックになる2Wayブリーフケース「FREESTONE BRIEFPACK」
- 8. 日本が誇る「おいしい」お店が決定！「The Tabelog Award 2025」授賞式典レポート
- 9. もう勢い余ってこぼさない。サーモスの新作「飲み物が優しく出てくる水筒」
- 10. あのウォーキング・デッドがポケモンGO風のARゲーム「The Walking Dead: Our World」になって登場、ゾンビだらけの世界でサバイバル可能に
- 11. Blackmagic Micro Studio Camera 4K事例：キアヌ・リーブス主演作品「Siberia」の場合
- 12. [InterBEE 2019の歩き方]Dコース：カメラアクセサリーの世界 〜ジンバル/スタビライザー/三脚コース
- 13. キャンプグッズが最大46%オフ
- 14. [Exploring ZEISS eXtended Data]Vol.02 ポスプロ工程合理化の方法とは？実践･eXtended Dataワークフロー
- 15. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 16. 一時的に“フリップ”できる金属製レンズフードなど、PolarProから「ライカQ3」「X100VI」用アクセサリー アルカスイス互換形状のベースプレートやサムグリップも
- 17. Googleが「検索広告のリンク先がユーザーの期待通りのページになるようにする予測モデル」を開発
- 18. 「イマーシブ・フォート東京」第二期戦略/新演目発表会 / 亀田製菓、合同会社ナイスライスファームを設立【まとめ記事】
- 19. クレカよりコンパクト!? Bluetooth対応の折りたたみマウスがリモートワーカーの救世主に
- 20. 「最先端GPUがマストではなくなった」DeepSeekのインパクトを半導体の専門家に訊く
- 1. 真美子夫人 新ヘアに反響の声
- 2. 頭にきた 大谷を巡る暴露に憤怒
- 3. 「メガビッグ」史上最高の12億円
- 4. 英メディア フンミン放出すべき
- 5. 北銀のミラノ五輪消滅 選手号泣
- 6. 大谷の代走嫌だった 元同僚告白
- 7. 中田英寿氏 電撃引退の理由語る
- 8. かなりのいじめ…水原被告の今後
- 9. 興毅氏 会長選はくじ引きで落選
- 10. 大谷 なぜ26億円盗難に気づかず?
- 1. 森脇健児 SMAPの冷淡さに嘆き
- 2. 「お前ら辞めろ」日枝氏逆ギレか
- 3. 渡邊渚 積極発信にSNSで賛否の声
- 4. 全裸で…キムタクが浴場でピンチ
- 5. 日曜劇場 大物声優の登場に驚き
- 6. 濱口パワハラ報道 有吉がニヤリ
- 7. 浅田舞に騒然「セクシーすぎて」
- 8. さんま 元フジ女性アナの異変
- 9. 千原ジュニア TKO木下を猛批判
- 10. 有吉 生島「降板騒動」で新証言
- 1. 遅刻した面接官 まさかの質問
- 2. 「4年後に離婚」じゃいに妻宣言
- 3. ダイソーのネコ型グッズが超便利
- 4. 不安な時…大谷妻の「愛読漫画」
- 5. 夫が寝室で死んでいた 朝に発見
- 6. 出会いに恵まれる人の共通点
- 7. 間違ったダイエットの常識5つ
- 8. 単身赴任の夫が不倫 気づいた妻
- 9. 着痩せして見える 下着を大絶賛
- 10. 友人に30万のバッグ貸したら悲劇