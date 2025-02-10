将来を嘱望された女優のチョン・ダビンさんがこの世を去って、18年の時が流れた。【写真】BTSのMVに出演、20代で亡くなった女優チョン・ダビンさんは2007年2月10日、26歳という若さでこの世を去った。2000年にシットコム『お金.com』でデビューし、同年放送されたシットコム『ノンストップ』で注目を集めた。（写真＝MBC）チョン・ダビンさん以降、2003年のドラマ『屋根部屋の猫』で演じたナム・ジョンウン役で、同年のMBC演技大賞