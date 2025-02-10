【モデルプレス＝2025/02/10】俳優の板垣李光人とHey! Say! JUMPの中島裕翔がW主演を務めるドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ・フジテレビ系ほか全国ネット／毎週月曜よる10時〜10時54分）の第3話が、2月10日に放送される。【写真】JUMP中島裕翔、イケメン弟とのプライベート2ショット◆板垣李光人＆中島裕翔W主演「秘密〜THE TOP SECRET〜」本作は、科学警察研究所の法医第九研究室、通称“第九”を舞台に、死者の生前