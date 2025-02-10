ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2月10日（月）〜2月16日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【獅子座（しし座）】今週は、仕事やプライベートなどのあり方を見直すタイミング。とくに仕事に関しては今までとは違ったやり方で頑張っていくことに